Ventetiden fik en ende: Legeland blev genåbnet efter konkurs

Nicholaj Hejsel er sammen med moderen Annette Hejsel de nye ejere af Jump A Lot i Øbening ved Rødekro, som åbnede i denne weekend efter seks ugers tvungen lukketid på grund af konkurs. Nicholaj Hejsel er tidligere gymnast og kan godt selv lide at bruge Jump A Lots mange faciliteter. Foto: Ludvig Dittmann

Jump A Lot er et familieforetagende. Det blev også i familien, da legelandet genåbnede med nye ejere. Nu er det sønnen Nicholaj og hans mor Annette Vejlgaard, der fører stedet videre. "Arvefølgen" kom på plads - omend lidt før end forudset.

Øbening: Det er ikke til at sige, hvem der har været mest utålmodig: legesyge børn og voksne eller de nye ejere af Jump A Lot i Øbening. - Børnene har savnet det rigtig meget, lød det fra Lene Mørk Damm, der præcis kl. 10 lørdag formiddag stillede med det første hold børn, der kunne se frem til en hel dag i legeland. Og hendes mødregruppe ankom kort tid efter med yderligere 15 børn. Indenfor spejdede Nicholaj Hejsel og hans far Nis Hejsel spændt i retning af indgangspartiet. Hvornår mon de første gæster kom? Og hvor mange ville komme? Ville der overhovedet komme nogen? Gæsterne kom - og de kom mange. Seks måneders lukketid var dermed overstået. I slutningen af januar indgav legelandet konkursbegæring, og i marts blev ejeren Nis Hejsel så erklæret personlig konkurs. Og med ham Jump A Lot. Nis Hejsel har gennem alle årene kæmpet en hård kamp for at få pengene til at slå til, siden han og hustruen i 2011 købte SI-Centret, DGI Sønderjyllands tidligere hovedsæde, og omdannede det til et stort legeland. For et par uger siden lykkedes det så at finde nye ejere og dermed genåbne. - Det er sådan set de samme mennesker, som folk vil kunne møde, fortæller Nis Hejsel. Han er dog ikke længere ejer. Det hans søn Nicholaj Hejsel og hans kone Annette Vejlgaard. - Vi havde jo i forvejen drevet stedet som familie, tilføjer han, for også de to øvrige børn er med i staben af medarbejdere.

Jump A Lot Jump A Lot blev etableret i 2011 og omfatter legeland på 4800 kvadratmeter udendørs aktiviteter 10.000 udendørs kvadratmeter.Jump A Lot måtte lukke kort efter nytår efter at den tidligere ejer Nis Hejsel gik personligt konkurs.



Han er fra Haderslev og oprindeligt uddannet revisor. Han har tidligere været medejer af Baboon City - også et legeland - i Herning. Han har før det været halinspektør i Kjellerup mellem Viborg og Silkeborg. Jump A Lot er nu genopstået med nye ejere. Det er Nis Hejsels ægtefælle Annette Vejlgaard og deres søn Nicholaj, der har overtaget.



Jump A Lot har åbent hele påsken og hver weekend.

Foto: Ludvig Dittmann Nis Hejsel er den nu tidligere ejer af Jump A Lot. Han gik personligt konkurs efter svigtende omsætning på grund af en solrig og varm sommer. Sønnen Nicholaj og hans ægtefælle Annette har overtaget. Nis Hejsel er nu ansat. Lene Mørk Damm var én af de første gæster efter seks ugers lukketid. Foto: Ludvig Dittmann

Ud med badevandet Konkursen var en streg i regningen. Men en en usædvanlig varm sommer betød, at kunderne foretrak stranden fremfor de mange indendørs aktiviteter. Det resulterede i et tab på 700.000 kroner på omsætningen - dertil kom, at banken Nykredit trak stikket, og det var mere end den i forvejen anstrengte økonomi kunne bære. - Så vi røg ud med badevandet, fortæller Nis Hejsel. Det har været en hård oplevelse - og en besværlig proces at starte op på ny. - Det var ligesom uhyret Hydra: hver gang man huggede ét hovede af og troede, man havde klaret ét problem, dukkede der et nyt hovede, et nyt problem op. Men han er glad for at legelandet kunne forblive på familiens hænder. Ikke mindst takket være kommunens og andre myndigheders velvilje og opbakning.

Foto: Ludvig Dittmann Lene Mørk Damms mødregruppe var med godt 20 børn blandt de første gæster i det ny-åbnede Jump A Lot i Øbening. Børnene har savnet det, sagde hun. Mødregruppen bruger ofte Jump A Lot til sammenkomster. Hun og børnene var glade for at det lykkedes at genåbne legelandet. Foto: Ludvig Dittmann

Ikke en finte - Jeg ved godt, at nogle tror, at det er en finte, siger sønnen Nicholaj Hejsel. Udover et nyt cvr-nummer så er alt ved det gamle. Jo, jo - han har hørt disse kritiske røster, som også er kommet til udtryk på Jump A Lots facebook-side. Men intet kunne være mere forkert, påpeger Nicholaj Hejsel. Skiftet i ejerstrukturen kom måske bare lidt før - lidt mere pludselig, og af helt andre årsager end forudset. Jump A Lot har været lukket siden vinterferien. - Den fik vi lige lov til at få med, inden kurator lukkede foretagendet. Desværre missede vi dermed marts, som var noget af det mest regnfulde. Nu håber vi vejrmæssigt på lidt mere normale tilstande, lyder det fra den nye ejer. Det har altid været hans drengedrøm at drive stedet sammen med faderen, der tidligere har drevet et lignende legeland Baboon City i Herning sammen med to brødre og en studiekammerat. Chancen bød sig i 2015, efter at Nicholaj Hejsel havde afsluttet sin uddannelse som finansøkonom og skulle afgøre, om han ville være ejendomsmægler.

Arvefølgen på plads - Jeg havde taget mit praktikforløb i branchen, men i sidste ende takkede jeg nej til en stilling som ejendomsmægler. Det har altid været tanken, at jeg på ét eller andet tidspunkt skulle være en del af Jump A Lot. Jeg har jo arbejdet hér lige siden vi åbnede i 2011, fortæller Nicholaj Hejsel. Han glæder sig over, at "arvefølgen" trods alt er på plads. Godt nok tvunget af omstændighederne, men alligevel. Han og faderen tænker nemlig meget ens. - Vi er som to dråber vand. Vi har de samme visioner og drømme for stedet, siger den 26-årige, der sammen med ægtefælle og to børn inden længe flytter ind i boligen, som ligger lige overfor legelandet på Øbeningvej. Han ved godt, at han kommer til at tilbringe mange timer og lange dage i legelandet, der med sine mange haller og store udendørs-areal kræver pleje og vedligeholdelse. Hele tiden og året rundt. Lige bortset fra juledagene. - Det er vores ferietid. Vi er jo et helårs-foretagende, erkender han.

Ingen alder Belønningen er de mange mennesker, der kommer i Jump A Lot. - Det giver mig en glædesrus, at de har det sjovt hér hos os. Jeg ved, hvad et legeland gør ved én - jeg er selv vokset op i et. Man har ingen alder, når man kommer ind ad døren, smiler han. Smilet har allerede bredt sig til Lene Mørk Damm og børneflokken: - Hvor er det dejligt, at I har åbent igen. Vi har savnet det helt vildt, siger hun henvendt til Nicholaj Hejsel. De seks mødre med tilsammen godt 20 børn bruger faciliteterne i Jump A Lot bl. a. til børnefødselsdage. Eller også bare for at mødes. - Det er svært at samles så mange derhjemme. Hér er der bare plads nok og aktiviteter til alle.