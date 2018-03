Ventetiden er slut: Ny friskole har endelig fundet en base

Aabenraa: For knap to år siden blev de første planer til en ny friskole i Aabenraa Kommune luftet, og nu er det endelig så vidt. Den sidste hurdle har været at finde den helt rigtige bygning, og det er nu lykkedes. Lindeskolen får til huse i en tidligere børnehave på Præsteskoven i Aabenraa.

- Den bygning har vi haft kig på i nogen tid, men vi skulle lige blive enige i initiativgruppen, siger Allan Davies Madsen, der sammen med Lone Hauch Jepsen er en del af ledelsesteamet på Lindeskolen.

- Vi er rigtig glade for bygningen, som vi har fået til en god pris, og så er det fedt, at skoven ligger lige ved siden af, fortsætter han.

Den kommende friskole er indvendig stort set klar til at tage imod elever, men der venter noget havearbejde, inden de første elever kommer efter sommerferien.

- Vi skal have haven til at se noget pænere ud, og så vil også gerne have mulighed for at dyrke grøntsager, siger Allan Davies Madsen.