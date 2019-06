Kunderne stod i kø hos Rødekro Slagter i Rødekro. - Vi er glade for at have en slagter tilbage i byen, lød det. Gourmet-slagter Mike Århof begyndte sin første dag i butikken med et uheld: Ovnen kortsluttede. Hvis kunderne så ville have lun leverpostej, måtte de bage den selv derhjemme.

Rødekro: Det er ikke mange timers søvn, Mike Århof har fået i de seneste dage. Som den nye slagter i Rødekro knoklede han nemlig for at få de sidste ting på plads inden den officielle åbning af forretningen torsdag. - Det er vel blevet til et par - højst tre-fire timers søvn de seneste tre dage, lød det fra den 28-årige slagtermester. Som om det ikke var nok. Da han tændte ovnen torsdag morgen for at gøre klar til dagens portion af friskbagt leverpostej, sagde det "puff" - og så lugtede det af brændte ledninger i stedet for leverpostej. Udfordringen tog Mike Århof dog i stiv arm. De kunder, der ønskede det, kunne få en bakke frosset leverpostej med hjem med beskeden: - Halvanden time ved 150 grader i vandbad, lød det fra Mike Århof, der egentlig er uddannet tømrer. Men efter en knæskade blev han først pædagogmedhjælper, inden han kom i voksenlære hos Slagter Nielsen i Nordborg. Og i begyndelsen af året kunne han så efter endt uddannelse betegne sig selv som gourmet-slagter.

Der var kø i butikken første dag, hvor Rødekro fik sin egen slagter tilbage til byen. Mike Århof og Kirsten erichsen ekspederer. foto: Jan Sternkopf

Kunder i kø - Det er dejligt at få lov at åbne butik, erklærede han med de første kunder i kø. For dem betød det ikke noget, at dankort-terminalen endnu ikke var tilsluttet - eller at butikken ikke havde fået sit eget skilt. Begge dele - både terminalen og skiltet - er undervejs, lovede Mike Århof, der havde holdt en konkurrence over, hvad butikken skulle hedde i stedet for "Rødekro Pølser", der har stået tom de seneste tre år. Rødekro Slagter hedder den, afslørede Mike Århof - for det er det, han er. - Jeg regner med at holde åbent tre dage om ugen, og det bliver torsdag, fredag og lørdag. Det er de bedste salgsdage. Jeg satser så på at udvide åbningstiden hen ad vejen. Det skulle ihvertfald helst ikke gå den anden vej.

Mike Århof er ny gourmet-slagter i Rødekro. Torsdag havde han første åbningsdag. foto: Jan Sternkopf

Rigtig slagter Kunderne tog rigtig godt imod deres nye slagter. Og det var ikke kun fordi, der blev serveret mesters egne grillpølser foran butikken. - Hvor har vi dog savnet en rigtig slagter hér i Rødekro, lød det fra Erika Kruse. Hun vil helst handle hos en rigtig slagter og har derfor de seneste tre år kørt til Aabenraa af samme grund. Men nu gælder det om at støtte lokalt. Også Bodil Frisk var glad for at have en slagter tilbage i byen. Hun kiggede på varerne med en vis faglig indsigt, eftersom hun tidligere har arbejdet i forretningen, da den i sin tid blev drevet af slagterparret Klara og Kaj Lausen. Bodil Frisk kunne bestemt lide det, hun så i montrene. - Vi har jo godt nok SuperBrugsen hér i Rødekro, men det er altså noget andet at komme til en rigtig slagter, hvor vi også kan få små portioner. Nu glæder vi os også til, at der kommer færdigretter, lød det forventningsfuldt.