Ventetiden er forbi: Nu åbner Only sin nye store butik

På lørdag den 6. september er ventetiden forbi. Her åbner Only sin nye store butik på 300 kvadratmeter på gågaden.

- Vi glæder os, for det bliver vildt fedt at få en ny stor moderne butik, når vi har været vant til små forhold. Den nye butik bliver næsten tre gange så stor som den gamle, fortæller butikschef Camilla Mærsk Thye.

Aabenraa: Det har været et ønske længe, og på lørdag bliver ønsket opfyldt, når tøjkæden Only åbner sin nye store butik på gågaden.

Sjovere at sælge varer

Only-kæden har længe ønsket sig en større butik i Aabenraa, og da Cama Invest sidste år købte bygningen på Storegade 5, tog investoren kontakt til Only og blev præsenteret for ønsket. Da bygningen samtidig trængte til en renovering, valgte den nye ejer at give den den helt store omgang med det samme, så bygningen blev tidssvarende.

- Only har ønsket mere fremgang i Aabenraa, men det har så også krævet, at butikken blev større. Så vi blev nødt til at udvide, hvis vi vil fremad, og det er jo dejligt, at vi kan blive på den samme adresse, som folk kender, siger Camilla Mærsk Thye.

Hun og resten af personalet glæder sig til at rykke ind i de nye lokaler, hvor de også får bedre arbejdsforhold med stort personalerum, køkken og lager på samme etage.

- Og så får vi jo et meget større sortiment, så det bliver sjovere at sælge varer. Jeg tror også, at kunderne vil synes, at det er mere spændende at komme herind, hvor der er lyst og lækkert. Vi forventer os rigtig meget af den her nye butik, siger butikschefen.

Only har i september to butikker på gågaden, da den midlertidige butik bliver lavet om til outlet.