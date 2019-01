Ventetid er ved at være slut: Gågade og p-pladser forskønnes

18 millioner

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet gav i 2015 tilsagn om at reservere seks millioner kroner til områdefornyelse i den nordlige del af det centrale Aabenraa. For at få del i pengene skulle Aabenraa Kommune selv bidrage med 12 millioner kroner.Det vil sige, at der i alt er 18 millioner kroner til byfornyelsen.



Hertil kommer, at kommunen har fået støtte fra en pulje under Realdania, der hedder "Hovedbyer på forkant". Herfra kom der 1,7 millioner kroner, som ikke direkte går til byfornyelsen, men til at skabe ejerskab og interesse for at gøre området til en attraktiv del af byen.