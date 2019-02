Der kan stadig gå tre måneder, før Udlændingenævnet afgør, om 15-årige Tra Viet Nguyen kan blive genforenet med sin familie i Aabenraa. Ventetiden er lang - for lang synes hun - i den étværelseslejlighed på 30 kvadratmeter, som hun deler med sin 78-årige bedstemor.

Aabenraa: Kunne du forestille dig at være 15 år og bo adskilt fra din mor, lillebror og papfar 8500 kilometer væk på ubestemt tid? Det kan Tra Viet Nguyen fra Aabenraa. Hun blev udvist og nægtet opholdstilladelse, fordi ansøgningen kom få dage for sent. I fire måneder har hun nu boet alene hos sin 78-årige bedstemor i Vietnams hovedstad, Hanoi, mens hun venter på afgørelsen i en klagesag. - Hun er skuffet, lidt bitter og træt af, at hun skal vente så længe på en afgørelse. Vi ved heller ikke, hvordan vi skal reagere, så vi sidder også i et tomrum, siger Jørgen Bonefeld, der er gift med Tras mor, Ha Thi Thanh Tran, der sammen med sønnen Hung fik opholdstilladelse. Meldingen var, at Udlændingenævnet skal bruge op til syv måneder for at nå til en afgørelse, og familien holdes ikke opdateret undervejs, fortæller Jørgen Bonefeld, der i øjeblikket sammen med familiens advokat er i gang med at lave en opdatering til Udlændingenævnet.

Man går i uvished. Situationen bliver mere og mere kritisk, fordi tiden går, og pigen skal videre i sit liv. Det skal vi også. Og det er ikke gratis, det her. Der er brugt mellem 60.000 og 70.000 kroner på rejser og husholdning derude indtil nu. Jørgen Bonefeld, stedfar til Tra

Tra-sagen kort Tra Viet Nguyen flyttede sammen med sin mor og lillebror til Aabenraa den 19. september 2017 . Her blev de til en sammenbragt familie med moderens ægtefælle, Jørgen Bonefeld. Kort efter måtte moderen imidlertid rejse hjem en kort periode, fordi hun skulle passe sin syge mor.

. Her blev de til en sammenbragt familie med moderens ægtefælle, Jørgen Bonefeld. Kort efter måtte moderen imidlertid rejse hjem en kort periode, fordi hun skulle passe sin syge mor. Der blev søgt om opholdstilladelse den 6. november 2017 - 12 dage efter Tra Viet Nguyens 15 års fødselsdag. Mor og søn fik opholdstilladelse, men datteren gjorde ikke, fordi hun var fyldt 15 på ansøgningstidspunktet og derfor kom under de meget strengere regler for 15-18-årige.

12 dage efter Tra Viet Nguyens 15 års fødselsdag. Mor og søn fik opholdstilladelse, men datteren gjorde ikke, fordi hun var fyldt 15 på ansøgningstidspunktet og derfor kom under de meget strengere regler for 15-18-årige. Familien har klaget til Udlændingenævnet over Udlændingestyrelsens afgørelse og fik i den forbindelse 4. oktober i år besked om, at Tra ikke må opholde sig i Danmark, mens sagen behandles. Det kan vare op til syv måneder, før der foreligger en afgørelse.

besked om, at Tra ikke må opholde sig i Danmark, mens sagen behandles. Det kan vare op til syv måneder, før der foreligger en afgørelse. 10. oktober blev 15-årige Tra Viet Nguyen af sin mor fulgt til Hanoi i Vietnam. Her bor hun alene hos sin 78-årige mormor.

Advokat: Man bør kunne slække Det er advokat Claus Johansen, der er ved at finpudse et opdateret indlæg til Udlændingenævnet. - Vi slår meget på barnets tarv. Vi skal hænge vores hat på, at det ikke er muligt for hele familien at tage til Tras hjemland (Vietnam, red.). Den eneste måde, familien reelt kan være sammen på, er, hvis de alle bliver i Danmark, siger Claus Johansen. - Samtidig har hun mulighed for at blive velintegreret i Danmark, og så har hun reelt set været i Danmark, før hun blev 15. Der blev ansøgt kort tid efter. Man bør kunne slække på, om hun skulle være 14 eller 15 år på ansøgningstidspunktet, fordi der gælder nogle helt andre regler, når man er 15, forklarer advokaten. Hvordan er Tra stillet, hvis hun får afslag på klagesagen? - Så kan hun ikke komme til Danmark og er ret dårligt stillet. Man kan søge efter andre regler, men det bliver det ikke bedre af, siger Claus Johansen.

Trange forhold Jørgen Bonefeld fortæller, at den lejlighed, som Tra deler med sin 78-årige bedstemor, er på under 30 kvadratmeter og kun består af ét værelse ud over køkken og bad. Tra laver sin egen mad i det lille køkken og må i høj grad klare sig selv. - Om ikke andet, lærer hun da at blive voksen, selvom det er på en trist baggrund. Det har også sine begrænsninger. Man kan gøre det i en periode, men det kan ikke fortsætte, fastslår Jørgen Bonefeld. Bedstemoren har sine egne udfordringer, da hun ifølge Jørgen Bonefeld har problemer med helbredet og i øjeblikket tilbringer to timer på hospitalet hver dag. Tra Viet Nguyen, der i Aabenraa gik i en helt almindelig 9. klasse og på et år har lært sig dansk, kæmper for at følge med klassekammeraterne hjemme i Danmark. - Det er svært i længden. Hun har da kommunikeret med klassen derhjemme, men hun kan ikke deltage, som hun burde. Hun har desuden fulgt nogle tyskkurser, og så har hun undervist i engelsk, som hun er rigtig god til, for at holde kundskaberne ved lige, siger Jørgen Bonefeld. Tras mor, Ha Thi Thanh Tran, rejser senere på måneden til Vietnam for at besøge sin datter og mindske savnet.