Venstre-uro: Eivind Underbjerg ville have været Arwos-formand

Venstres Jens Wistoft bliver ny formand for Arwos. Eivind Underbjerg Hansen, der har siddet i bestyrelsen i de sidste fire år, er skuffet over, at hans partifælle fik posten.

Venter på forklaring

Det var Venstres Jens Wistoft, der blev udpeget til formand for Arwos, mens socialdemokraterne Kim Brandt og Christian Panbo besætter de to øvrige politisk udpegede pladser. Ifølge Eivind Underbjerg Hansen er han ikke ene om at undre sig over, at han blev forbigået til formandsposten for Arwos.

- Der er mange, der har haft den holdning, at det ville være naturligt, hvis jeg fik formandsposten, siger Eivind Underbjerg Hansen, der også har luftet sin forundring over for borgmester Thomas Andresen (V), men han savner stadig en forklaring.

- Det kan være, jeg får den engang, som han udtrykker det.

Og forbigåelsen kan få konsekvenser, antyder Eivind Underbjerg Hansen.

- Man føler sig nok lidt mere fri. Man skylder ikke nogen noget.