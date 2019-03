Venstre splittet i sag om skaterbane

AABENRAA: Byrådsmedlemmerne var rørende enige om, at den nye lokalplan for Padborg Transportcenter er flot og gennemarbejdet og giver transporterhvervet gode muligheder.

Men det var ikke så meget det, de talte om, da lokalplanen var til endelig godkendelse i byrådssalen onsdag. I stedet kom det til at handle om to andre ting. Nemlig en ulovligt anlagt skaterhal og spørgsmålet om, hvor chaufførerne kan overnatte, når de holder fri.

Det hele endte med, at det flertal ville lovliggøre skaterhallen ved at føje den ind i den nye lokalplan. Det er så væsentlig en ændring af det oprindelige lokalplanforslag, at planen nu skal i høring i 14 dage, inden den kan vedtages endeligt.

Det var Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og SF, der havde stillet forslaget om at lovliggøre skaterhallen, og de fik også opbakning de konservative samt tre Venstre-folk - nemlig Jens Vistoft, Ditte Vennits og Martin Uglit Thomsen.

Resten af Venstre samt Slesvigsk Parti var imod lovliggørelsen, mens Jens Bundgaard fra Enhedslisten undlod at stemme.

Den privatejede skaterhal har ligget i industriområdet i længere tid, og ejeren har flere gange søgt om at få den lovliggjort, da en skaterhal ikke var indenfor rammerne af den tidligere lokalplan for området. Det har han imidlertid fået afslag på.

- Jeg har svært ved at se på, at vi lovliggør den i den nye lokalplan, for det betyder jo, at man fremover bare kan etablere sig i strid med lokalplanen og så bagefter få syndsforladelse, mente Kirsten Nørgård Christensen fra Venstre.

- Inden skaterhallen kom til, brugte de unge ramperne i industriområdet. det ser vi ikke mere, pointerede Jan Riber Jakobsen (K).

- Der er ikke tale om en lovliggørelse. Det er en legalisering, lød det kryptisk fra Ejler Schütt (DF)