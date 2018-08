Venstre: Fjordskolen må selv betale ekstra flytteudgifter

Beslutningen om at udskyde flytningen af Fjordskolen til sommeren 2019 koster rundt regnet halvanden million kroner i ekstraomkostninger. Venstre mener, at Fjordskolen selv skal betale.

Aabenraa: Det er ikke helt billigt at sidde med to huslejer - det gælder også for Fjordskolen, som skal flytte fra Aabenraa til Kruså, hvor den tidligere folkeskole er ved at blive bygget om til formålet.

Skolen i Kruså står klar til november, men et flertal i børne- og uddannelsesudvalget har tidligere besluttet, at flytningen først skal foregå næste sommer af hensyn til eleverne.

Det betyder en ekstra udgift på omkring 1,5 millioner kroner. Men udvalgets medlemmer er ikke enige om, hvem der skal betale.

Formand, Kirsten Nørgaard Christensen samt Eivind Underbjerg Hansen - begge fra Venstre - mener, at udgiften bør dækkes ind på Fjordskolens eget budget.

Det var de øvrige udvalgsmedlemmer dog ikke enige i. De vil i stedet prøve at finde de ekstra penge til Fjordskolen, når der i den kommende tid skal lægges budget for 2019.

- Det ville være et brud på vores økonomiske politik, hvis vi begyndte at give ekstra bevillinger til Fjordskolen. Vi har jo aftalt, at vi ikke giver tillægsbevillinger. Til gengæld her institutionerne lov til at have et merforbrug på fire procent. Vi mener, at den ekstra udgift derfor kan klares af skolen selv, forklarer Kirsten Nørgaard Christensen.

- Hvis kommunekassen skal dække udgiften, vil det jo i sidste ende gå ud over andre områder på kommunens budget, tilføjer hun.