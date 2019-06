Otte timers mountainbike i de bakkede skove vest for Aabenraa kræver gode benmuskler og en stærk vilje. Rødekro Cykleklub holdt MTB-8t for femte gang.

AABENRAA: 208 mountainbike entusiaster i alle aldre har hele lørdagen holdt rådyrene i Hjelm Skov vågne.

Rødekro Cykle Club afviklede for femte gang løbet MTB-8t i det bakkede skovområde.

- Denne gang er der lidt færre tilmeldte - nærmere betegnet 80 færre end i fjor, fortæller løbsleder Allan Quist Nielsen, som mener, at nedgangen kan have noget at gøre med, at løbet finder sted i pinsen.

Den udfordrende rute i Hjelm Skov har tiltrukket mountainbikene fra hele landet, og det er ikke alle, der er sluppet lige heldigt fra strabadserne.

- Jeg tror Røde Kors folkene har haft travlt - blandt andet med et par brækkede kraveben, men der er jo noget, der følger med, mener Allan Quist Nielsen.