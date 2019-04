Velkommen: Privat plejehjem løser kommunalt problem

Opførelsen af et privat plejehjem løser de udfordringer med manglende pladser, Aabenraa Kommune står med, så Karsten Meyer Olesen (S) er glad for Horup-Gruppen og Danske Diakonhjems initiativ.

Aabenraa: - Velkommen til. Vi glæder os til samarbejdet, og vi ved, at I er dygtige fra det samarbejde, vi allerede har i Bylderup.

Formanden for Aabenraa Kommunes social- og sundhedsudvalg, Karsten Meyer Olesen (S), slår armene ud til en hjertelig modtagelse af Danske Diakonhjems planer om at drive et friplejehjem med 63 pladser i Aabenraas midtby.

Det løser nemlig et problem, kommunen ellers stod med: At der i løbet af de kommende år vil komme til at mangle plejehjemspladser.

- Vi har sat et større arbejde i gang i forhold til, hvordan og hvornår vi skulle i gang med at oprette flere pladser, men det arbejde er så gjort af diakonerne nu. Og det i et tempo, vi slet ikke som kommune havde kunnet nå, siger Karsten Meyer Olesen og peger på, at der lige nu kun er sat få midler af til arbejdet.