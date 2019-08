Snup en omvej

Kommunen opfordrer bilister til at tage den store omvej via Løgumklostervej, Vestvejen og Rugkobbel, hvis de blot skal gennem Aabenraa. Bilister, der kommer nordfra, kan også vælge at dreje fra allerede i Bodum.En tredje mulighed er at benytte motorvejen, når man skal udenom Aabenraa.