Vejrguderne svigtede sommerparate børn

Hundredvis af børn marcherede fredag igennem Aabenraa med bøgegrene og flag for at få sommeren til byen. Den fine indsats havde ikke en straksvirkning, da det umiddelbart efter begyndte at regne.

Aabenraa: Traditionen tro gik børn fra byskolerne samt en række institutioner og dagplejere i Aabenraa optog fredag formiddag.

"Sommer i by" er en gammel skik, som efter sigende stammer fra 1920 for at få solen til at skinne over byen. Udstyret med bøgegrene og flag gik en gruppe fra Skyttegården, hvor Hjelmallé fører ind i skoven, og en anden gruppe fra krydset mellem Hjarupvej og Løgumklostervej og igennem byen. Første gruppe havde sågar selskab af det festlige Aabenraa Skoleorkester, og undervejs sang Hjarupoptoget på Plejehjemmet Grønnegården.

Da gruppen fra Hjelmallé nærmede sig det gamle rådhus i Aabenraa, hvor optoget skulle afsluttes med tale og sang, sluttede en lille gruppe fra vuggestuen Kernehuset sig til.

- Vi kommer fra Bamse-stuen, som er de største børn. De synes, det er rigtig spændende at følge med i, hvad der sker, fortalte pædagogen Betina, som dog havde noteret sig, at vejret ikke var det bedste.

- Men vi håber jo, at børnene kan være med til at hjælpe på det, grinede hun.

Da gruppen nåede det gamle rådhus, var det faktisk som om, solen tittede frem og varmede en smule. Men efter lidt tid sluttede den sidste gruppe sig til, og så begyndte det at dryppe. I sin tale konstaterede skoleleder på Aabenraa Friskole, Werner Sternberg, at han stod deroppe foran børnene og frøs.

- Jeg må indrømme, at det første optog var lidt dygtigere, for de havde sommeren med, og så kom den anden gruppe med regnen. Men sådan er det jo, drillede han.

Bagefter var der fællessang og is til børnene.