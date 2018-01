Vejdirektoratet gør klar til ny afkørsel

RØDEKRO: Vejdirektorater har været ude og rydde træer og buske fra et område øst for motorvejsafkørslen ved Rødekro. Det er det første synlige bevis for, at der snart skal gøres noget ved den farlige ophobning af biler i vigesporet på motorvejen i myldretiden.

Foreløbig har Vejdirektoratet ryddet arealet for at tage jordprøver.

- Det er normal praksis, at vi undersøger jordbundsforholdene, inden vi laver udbudsmaterialet, fortæller projektchef Annette Jørgensen fra Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet skal også færdiggøre ekspropriationerne, inden arbejdet med de nye afkørsler kan begynde for alvor.

Planen er, at der skal laves en smutvej - som på fagsproget kaldes en shunt. Den skal føre trafikken, der kommer sydfra og skal ind mod sygehuset eller mod Aabenraa, direkte ind på Løgumklostervej, uden at bilerne skal gennem rundkørslen.

Dermed slipper bilisterne for at holde i kø for flette sig ind i trafikken i rundkørslen.