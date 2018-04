Vartegn fjernes: Det bliver for dyrt at redde skorsten

Hele den kæmpestore blok 3 skal fjernes, og skorstenen ryger med stor sandsynlighed med i faldet. Det forventes at komme til at vare i alt toethalvt år, før Rimeco kan overlade den ryddede grund til kommunen. Arkivfoto: Claus Thorsted

Den endelige beslutning skal træffes af byrådet, men alt tyder på, at skorstenen er i så dårlig stand, at den ryger med i faldet, når sidste etape af Enstedværket rives ned.

Aabenraa: Den rejser sig stolt 184 meter over Enstedværket og Aabenraa Fjord. Om aftenen kan de røde lys ses fra lang afstand. Men alt tegner nu til, at den store skorsten rives ned. Borgmester Thomas Andresen (V) havde ellers en drøm om at finde en alternativ anvendelse til det, man vel godt kan tillade sig at kalde byens vartegn gennem snart 40 år, men den er han på nippet til at opgive. Det lokale nedbrydningsfirma Rimeco A/S, der har fået opgaven med at fjerne værkets tredje og største blok, EV3, har blandt andet ved hjælp af en drone vurderet skorstenens stand, og meldingen herfra er, at den er i dårligere stand, end man lige umiddelbart havde troet. - Så det vil blive en fancy omgang, hvis den vil skulle kunne bruges til noget, erkender borgmesteren, der derfor tænker, det vil være klogest bare at få den pillet ned i samme arbejdsgang som resten.

Enstedværkets blok 3 Enstedværkets blok 3 blev indviet i 1979 og kørte frem til udgangen af 2012, hvor den daværende ejer - Dong Energy - valgte at lægge det i mølposen.



Efter længere tids forhandling lykkedes det sidste sommer at indgå en aftale med Dong Energy, der betød, at selskabet solgte blokken og den grund, den ligger på, til Rimeco A/S.



Parallelt indgik Rimeco A/S en aftale med Aabenraa Kommune om, at kommunen køber grunden, når værket er revet ned. Det forventes at blive i 2020.

Sten for sten Forklaringen på, at det er byrådet, der skal træffe den endelige beslutning om skorstenens skæbne, er, at det er Aabenraa Kommune, der overtager grunden, når Rimeco A/S efter planen er færdig med at rive ned i 2020. Den pris, man har forhandlet sig til, inkluderer nedrivning af skorstenen, men der er en klausul i kontrakten om, at man kan få nedslag i prisen, hvis man ønsker at lade skorstenen blive stående. Klaus Riggelsen, direktør for og ejer af Rimeco A/S, fortæller, at der stadig er god tid, før kommunen skal give endelig besked om, hvad den ønsker. - Ifølge vores plan for nedrivningen bliver det først engang næste år, skorstenen i givet fald vil blive pillet ned, forklarer han. Og det er netop, hvad der kommer til at ske: Den bliver pillet ned. Ikke nogen opgave for Dynamit-Harry dér.