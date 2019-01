Varehuschef efter voldsom kritik: Det gør et stort indtryk

- Min oplevelse er, at der trænger til rengøring, renovering og nyt tilbud af mad. Der er fedtet og beskidt, fuldstændig slidt ned og alt andet end hyggeligt og pænt, og maden er uinteressant, fed og uindbydende, skrev Ina Juhlke Langschwager på Facebook, og den opfattelse var hun ikke ene om at have.

JydskeVestkysten skrev om sagen onsdag, og det medførte et hav af reaktioner på især Facebook, hvor der var masser af kritik af forholdene i bistroen.

Aabenraa: I mandags havde bistroen i Føtex i Aabenraa besøg af Fødevarestyrelsen på baggrund af en henvendelse fra en borger, der bestemt ikke var tilfreds med stedets rengøring. Fødevarestyrelsens kontrolbesøg mundede da også ud i en alvorlig kritik, og det blev påpeget, at bistroen generelt trænger til en grundig rengøring af lokaler og inventar.

De mange kommentarer gør da et stort indtryk.

Det gør indtryk

De næsten 100 reaktioner og kommentarer på Facebook omkring forholdene i bistroen hos Føtex i Aabenraa har også påvirket varehuschefen.

- De mange kommentarer gør da et stort indtryk. Som varehuschef ser jeg gerne, at kunderne får en god oplevelse i bistroen ligesom i resten af huset, siger Bo Wagner.

Varehuschefen har tidligere beklaget, at det har haltet med rengøringen i bistroen, og at man ikke har god nok til at komme ud i krogene oven på en travl december. Det skulle der være styr på nu.

- Der er selvfølgelig blevet gjort grundigt rent, siger Bo Wagner.

Efter Fødevarestyrelsens kritik af rengøringen i bistroen har Føtex også tjekket op omkring rengørings-procedurerne.

- Vi har gennemgået vores rengøringsrutiner for at sikre, at vi lever op til de krav, vi selv stiller til vores rengøring, siger Bo Wagner.

Fødevarestyrelsens kritik førte ikke til en sur smiley eller bøde, men bistroen i Føtex kan inden længe se frem til et opfølgende kontrolbesøg.