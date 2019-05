Var storbrand i industribygning påsat? Politiet efterlyser vidner

Alt tyder på, at den omfattende brand i en industribygning i Tinglev i sidste uge er opstået uden for bygningen. Politiet efterlyser vidner, der kan have set noget usædvanligt.

Tinglev: Røgen stod i timevis sort og tyk over lagerbygningerne på J. Schilgen Vej 7 i Tinglev mandag aften for en uge siden. Den voldsomme brand gav så kraftig og sundhedsskadelig røg, at beboerne i de nærliggende boligområder fik besked på at holde sig indendøre, ligesom togtrafikken mellem Tinglev og Padborg var indstillet i flere timer. Nu har Syd- og Sønderjyllands Politis brandteknikere afsluttet deres undersøgelser af de udbrændte lagerbygninger, der blandt andet husede plastgenanvendelsesfirmaet Polyloop og Tukan Pet Products, der handler med dyrefoder og fugle. Undersøgelserne har afsløret, at branden ikke - som umiddelbart forventet - er opstået inde i selve bygningerne, der strækker sig over mellem 1500 og 2000 kvadratmeter.

Vidner kan ringe 114 - Efterforskningen viser, at branden eventuelt kan være startet i et træ i nærheden af bygningen i stedet for i bygningen, oplyser vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der sidst på eftermiddagen tirsdag sendte et tweet ud med opfordring til at ringe 114, hvis man har set noget usædvanligt ved lagerbygningerne i timerne op til branden. Har I mistanke om, at branden er påsat? - Det er det, vi er ved at undersøge. Det kan jo være alt muligt. Nogle, der har smidt et cigaretskod eller har grillet. Vi skal se, om vi kan udelukke noget, inden vi arbejder videre med det, og det er det, vi søger vidner til, siger vagtchefen.

Mandag d. 29. april brændte en bygning i Tinglev bl.a. indeholdende en masse plast. Undersøgelser viser, at branden ser ud til at være startet i et træ tæt på bygningen. Vi vil gerne høre fra vidner, der måske har set noget usædvanligt v. træet op til branden. Ring 114 #politidk -- Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 7. maj 2019