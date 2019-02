Vanvidsbilist: Kørte 129 kilometer i timen i blinde

Mandlig bilist forsøgte at skjule sig for fartkontrollen og kørte med høj hastighed i blinde.

Søgård: Politiets fartkontrol havde mandag aften stillet måleudstyret op på Avntoftvej ved Søgård på baggrund af en henvendelse fra utrygge borgere. Flere bilister røg i fælden med for høj hastighed, men der var især én, der skilte sig ud fra mængden.

Det var en mandlig bilist, der var meget ihærdig for ikke at blive genkendt. Han dukkede sig simpelthen så meget bag rattet i håb om ikke at blive afsløret, at han kørte mange meter i blinde med 129 kilometer i timen. Politiet kalder det både dumt og farligt.

Sammenlagt afslørede fartkontrollen 11 bilister, der havde for travlt, og de kan nu se frem til at få en hilsen i deres e-Boks.

Den tilladte fart på strækningen er 80 kilometer i timen.