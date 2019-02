Vandværket i Bylderup Bov har rent vand i rørene

Bylderup Bov: Ved generalforsamlingen i Bylderup Bov Vandværk forleden kunne formand Thomas Petersen i sin beretning glæde sig over, at alle vandprøver har overholdt kravene; der er ikke fundet pesticider.

Thomas Petersen benyttede også anledningen til at rose de lokale vvs-firmaer for at rykke hurtigt ud, når der har været brud på ledningsnettet - uanset om det er aften eller weekend.

Vandværket har i løbet af året pumpet 108.135 kubikmeter vand ud til forbrugerne.

Til bestyrelsen genvalgtes Jens Martin Thomsen, Henning Nielsen og Thomas Petersen. Der var nyvalg til Henrik Thomsen.

Jens Gjelstrup ønskede ikke genvalg efter mere end 20 år i bestyrelsen, og formanden takkede for hans indsats.

Jørgen Petersen blev genvalgt som suppleant. Nyvalgt blev Bent Sørensen.

Som henholdsvis revisor og revisorsuppleant genvalgtes Inger Salomonsen og Edith Lorenzen. /exp