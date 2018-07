Vandstråler giver træer en livline

Træer ved attraktioner som for eksempel Strandpromenaden bliver vandet. Men andre træer og planter må vente på regnvejr.

AABENRAA: Aabenraa Kommune må prioritere vandingen i denne sommer. Nogle træer og planter må vente på regn ovenfra, mens andre er mere privilegerede.

- Træer, som står ved besøgte steder, bliver vandet cirka en gang om ugen. Det gælder for eksempel træerne ved Strandpromenaden og ved søfartsmuseet, siger Peter Kierkegaard, som er teamleder ved Drift og Vedligehold i Aabenraa Kommune.

Også blomsterkummerne i midtbyen får vand i den tørre sommer, og alt i alt bruger kommunen mere vand til vanding end på en normal sommer med skiftende vejr.

- Nogen kan spørge, om det er nødvendigt at vande træer og planter, som blot er til pynt, men det giver god mening. Vi holder træerne i live ved at vande dem, og dermed sparer vi en større udgift ved at skulle plante nye træer, siger Peter Kierkegaard.

Han erkender dog, at vandressourcerne i Aabenraas undergrund ikke er ubegrænsede, så derfor længes han også efter det regnvejr, som kommer ned fra skyerne. Forhåbentlig inden alt for længe.