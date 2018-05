Vandrerhjem bliver til motel

Bov: Mennesker på farten har altid brug for et sted at sove. Det er dybest set årsagen til at 48-årige Jesper Dyrvig-Pedersen har etableret Motel Lyren i det tidligere vandrerhjem i Bov.

Dermed tager han fat på et nyt kapitel i en branche, han har været en del af siden han var 16 år.

- Jeg har været i hotel- og restaurationsbranchen i rigtig mange år. Blandt andet på Fakkelgården i Sønderhav og senest Det Gamle Rådhus i Gråsten. Plus diverse andre steder i landet - som det nu engang er i dette erhverv, fortæller Jesper Dyrvig-Pedersen, der bor i Kollund.

Det var ønsket om nye udfordringer, der fik ham til at lægge billet ind på det tidligere vandrerhjem, der lejes af transportorganisationen ITD i Padborg.

- Jeg spurgte simpelthen, hvilke planer de havde for stedet. Dem havde de ikke umiddelbart - blandt andet fordi det ikke ligger indenfor deres kerneområde.

Jesper Dyrvig-Pedersen har frisket bygningerne lidt op og ændret på navnet. Betegnelsen "motel" er valgt bevidst.

- Nye kræfter - nyt navn. Det er godt nok en form for vandrerhjem. Men begrebet "motel" dækker ganske godt det, jeg kan tilbyde, forklarer han.

Gæsterne kan booke sig til en god nats søvn via forskellige online-tjenester, bl. a. booking.com og hotels.com. Og så foregår det egentlig meget enkelt: gæsten får en kode på mail eller smartphone, som man derefter bruger som "nøgle" til at komme ind på værelset.

Jesper Dyrvig-Pedersen kommer kun ind i billedet, når der skal gøres rent eller skiftes sengelinned.

- Jeg mener, at der helt klart er et behov for denne type overnatningsmuligheder, mener Jesper Dyrvig-Pedersen, der har forpagtet komplekset af ITD.

Han henvender sig til rejsende - i bred forstand. De kan komme på cykel, motorcykel eller i bil.

Han henvender sig også til håndværker og montører, der skal tilbringe en længere periode i området i forbindelse med opgaver.

- Og ikke mindst chauffører, tilføjer Jesper Dyrvig-Pedersen.

I følge en EU-dom skal lastbil-chauffører nemlig have adgang til seng, køkken og bad, når de holder deres 45-timers hvil.

- Jeg læste jo om den sag med stor interesse. Der var endda tale om at man ville bygge værelser til formålet hér i Padborg og Bov. Behovet kommer, er jeg sikker på. Der er bare ingen, der ved, hvordan man skal håndhæve dette direktiv. Men på et tidspunkt bliver det aktuelt.