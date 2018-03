Vandmølle mangler både vand og møllehjul

AABENRAA: Efterhånden er det fire år siden møllehjulet på Slotsvandmøllen i Aabenraa har kørt rundt, og møllen har malet korn til mel. Siden Aabenraa Kommune ændrede gennemløbet i Møllesøen har der ikke været tryk nok på vandet til at drive møllehjulet rundt.

Aabenraa Byhistoriske Forening, der ejer den gamle vandmølle ved Brundlund Slot, har gennem nogen tid forhandlet med Aabenraa Kommune om etablering af en pumpe, der kan sørge for vandkraft nok til møllehjulet.

Men i mellemtiden har Byhistorisk Forening fået en ny udfordring. Det viser sig nemlig, at det gamle møllehjul er kraftigt angrebet af råd, og at det derfor skal udskiftes indenfor højest et par år.

- Vi regner med at kunne få fondsmidler til udskiftning af møllehjulet, fortæller Svend Nielsen, der er formand for Byhistorisk Forening.

I øjeblikket forhandler foreningen med kommunen om at få den nye pumpe og det nye møllehjul klaret som én samlet løsning og så søge fonde til begge dele.

Byhistorisk Forening er dog ikke umiddelbart begejstret for den løsning.

- At møllehjulet mangler vand, er jo sådan set kommunens egen skyld, og vi frygter derfor, det kan bliver sværere at få fonde til at bidrage, hvis det bliver en del af projektet, siger Svend Nielsen.

Han håber derfor, at kommune går med til at afsætte et beløb på forhånd til det pumpesystem, der skal sørge for at pumpe vand til møllehjulet.