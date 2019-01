Vandet truer: Havnegrillen er igen klar med gratis pølser til beredskabet

Aabenraa: For to år siden blev indehaverne af Havnegrillen i Aabenraa landskendte, da de om aftenen valgte at servere gratis pølser og varm kaffe til de mange mennesker fra beredskabet, der dagen igennem havde kæmpet med at få bugt med de forhøjede vandstande omkring Aabenraa Havn.

Nu er den så gal igen, og der er onsdag fare for, at vandet atter løber over havnens breder. Havnegrillen er forberedt på det værste.

- Vi står klar med gratis pølser og varm kaffe, hvis det bliver lige så slemt som for to år siden, siger indehaveren af Havnegrillen, Walter Jürgensen.

Beredskabet fra Brand og Redning Sønderjylland er allerede i fuld gang med forberedelserne til de forhøjede vandstande, og der er blandt andet etableret en dæmning, og bagvandet fra Mølleåen er også ved at blive pumpet op.

De højeste vandstande forventes at ramme cirka klokken 14.30.