Valgløfterne får en chance

Aabenraa: 2018 er kun lige begyndt, men politikerne i Aabenraa er allerede så småt begyndt at kigge på, hvordan pengene skal fordeles i 2019.

I første omgang har økonomiudvalget godkendt en procedure for budgetlægningen. Borgmester Thomas Andresen (V) lægger op til, at partierne får mulighed for at byde ind med gode ideer og dermed eventuelt få opfyldt noget af det, de gik til valg på i efteråret.

- Umiddelbart ser der ikke ud til at blive de store problemer med at få budgettet for 2019 til at nå sammen, men for at få råd til nye initiativer beder vi alle udvalg finde besparelser, siger Thomas Andresen.

Planen er, at udvalgene skal finde spareforslag på en procent af deres samlede budget.

De cirka 25 millioner kroner, der kan komme ud af det, skal så bruges til en ekstra indsats på områder, som byrådet vælger at prioritere. Planen er, at de nye tiltag skal drøftes på tværs af hele byrådet og ikke i de enkelte fagudvalg.