Valgets taber blev vinder i Aabenraa

Aabenraa: Ved onsdagens valg blev Dansk Folkeparti den helt store taber. Partiet mistede ikke færre end 20 mandater, men dagen derpå kan partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, trods alt glæde sig over, at han scorede flest personlige stemmer i Aabenraa Kommune.

Kristian Thulesen Dahl fik 2302 personlige stemmer i Aabenraa-kredsen, mens den lokale DF-kandidat, Ida Smed, fik 610 personlige stemmer. Socialdemokraternes lokale folketingskandidat, Theis Kylling Hommeltoft, kom ind på andenpladsen med 1990 personlige stemmer.

Theis Kylling Hommeltoft er dog skarpt forfulgt af Venstres lokale folketingskandidat, Mogens Dall, der sikrede sig tredjepladsen med 1838 personlige stemmer.

Fjerde og femtepladsen i Aabenraa-kredsen gik til Eva Kjer Hansen (V) og Benny Engelbrecht (A) med henholdsvis 1419 og 1294 personlige stemmer.

Partiet Stram Kurs, der ikke nåede over spærregrænsen, fik 695 stemmer i Aabenraa-kredsen.

Derimod lykkedes det for et andet nyt parti, Nye Borgerlige, at lande på den rigtige side af spærregrænsen, og i Aabenraa-kredsen blev Pernille Vermund topscorer med 1164 personlige stemmer. Partiets lokale kandidat, Jan Køpke Christensen, fik 81 personlige stemmer.