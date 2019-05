Kort efter valgte TV2 at holde det første at tre nye udgaver af Højlunds Forsamlingshus i selvsamme sal på Folkehjem, og senest lagde Folkehjem lokaler til JydskeVestkystens duel mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, som også blev sendt på landsdækkende tv.

Folkehjem drives som en selvejende institution, og den til enhver tid siddende borgmester i Aabenraa er formand.I flere år har Folkehjem haft en bestyrer ansat, men siden den 15. april er stedet blevet bortforpagtet til Frank og Anette Carstensen, der også driver Hotel Royal på gågaden. Folkehjems regnskab for 2018 viser et underskud på 617.199 kroner, og egenkapitalen er faldet fra fire millioner til 3,3 millioner kroner. Bestyrelsen har planer om flere tiltag, der skal rette op på økonomien.

Positiv oplevelse

For Folkehjems personale har det været en spændende oplevelse at have tv-hold i huset.

- Det var hyggeligt. Det var da en udfordring, at vi også skulle sørge for dem, men det var rare mennesker, siger Frank Carstensen.

I ordrebogen begynder det så småt at kunne spores, at det kommende år, 2020, bliver skelsættende. Folkehjem bliver nemlig på mange måder centrum, når Sønderjylland fejrer, at det er 100 år siden landsdelen igen blev dansk.

Først skal parkeringspladsen foran Folkehjem dog lige omlægges til en Genforeningspark.

Folkehjems formand, borgmester Thomas Andresen, er godt tilfreds med, at stedet har været på tv flere gange i valgkampen.

- Det viser jo, at vi har nogle rammer, som er værd at komme til, siger han.

- Det har givet os en mulighed for at vise stedet frem, og det må være en fordel, men jeg tror, at Frank og Anettes indsats som forpagtere er afgørende. Så betyder det mindre, at man har set stedet i fjernsynet, siger han.