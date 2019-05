Valgdebat: Musik og politik forenes i sønderjysk kulturhus

- Det er vigtigt at få kulturen på dagsordenen. (...) For hvad gør et godt liv?

Jungs kommer til at spille to-tre af deres egne numre i løbet af de to timer, debatten varer. Ud over Benjamin Lykkehus består bandet også af Sune Weisberg, der kommer fra Esbjerg, og de to Aabenraa-drenge Jonas Hald og Lasse Kofoed.

Kultur på dagsordenen

For den daglige leder af Nygadehuset, Bitten Lehmann-Poulsen, er der én årsag til at gå med i et samarbejde om en valgdebat: kulturen.

- Det er vigtigt at få kulturen på dagsordenen. Tit bliver det åbenlyse spørgsmål stillet: Hvad vil du helst have: Et godt spillested eller ny hofte? (hvis der er behov for en ny hofte, red.) Her svarer alle naturligvis, at de vil have en ny hofte, men hvad så bagefter, når den nye hofte er kommet på plads? For hvad gør et godt liv? spørger Bitten Lehmann-Poulsen, der ud over at være daglig leder af Nygadehuset også sidder i bestyrelsen for foreningen Kulturhuse i Danmark, KHID.

Debatten i Nygadehuset begynder kl. 17 og slutter et par timer senere.

Ordstyrer er JydskeVestkystens og Ugeavisens lokalredaktør, Bjarne Lindquist Bentsen.

Alle er velkomne.