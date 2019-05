Det havde været nemmere for kommunen med valg til Europa-Parlamentet og Folketinget samme dag, men det betyder ikke, at man ikke var forberedt på rådhuset. Valghandlingerne bliver imidlertid en smule dyrere end ellers, fordi de begge er placeret på fridage.

Aabenraa: Allerede mandag aften vidste man på rådhuset, at stemmeboksene skulle findes frem en ekstra gang. Da var det nemlig sidste frist, hvis folketingsvalget skulle udskrives til afholdelse sammen med valget til Europa-Parlamentet den 26. maj.

- Vi har hele tiden arbejdet ud fra to scenarier. Det ene handlede om, at vi havde to valg på én dag, den 26. maj, alternativet om, at vi havde to valg inden 17. juni. Vi vidste, der ville være et kort tidsrum mellem de to valg, siger Ditte Lundgaard Jakobsen, der er sekretariatschef i byråds- og direktionssekretariatet.

Selvom valgene nu har hver deres dato, har de alligevel det til fælles, at de holdes på dage, hvor mange har fri: En søndag og grundlovsdag.

- Det bliver måske nemmere for partiforeningerne at finde valgtilforordnede til folketingsvalget, fordi det for nogen er en fridag, mener Ditte Lundgaard Jakobsen.