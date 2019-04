Valg om lidt: Friskoler frygter, rød regering kan presse deres økonomi

Friskolerne får tilskud efter det, man kalder "koblingsprocenten", hvilket betyder, at man får et tilskud, som aktuelt udgør 76 procent af den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen tre år tidligere. Socialdemokraterne har bebudet, at de vil tilbage til 71 procent , som var satsen, da partiet afgav regeringsmagten.

Aabenraa Friskole forventer et overskud for 2019 på 389.000 kroner, hvilket er 200.000 kroner lavere end normalt.

Jeg oplever ikke, at der er nogen kommuner i det sønderjyske, som har et bud på, hvad man gør i landsbyerne, hvis man lukker deres skole. Hvis ikke der kommer en friskole, der overtager forpligtelsen. Friskolerne løser en fantastisk opgave for at lokalsamfundet stadig kan fungere.

Ikke blot skole

Grænseegnens Friskole i Holbøl forudser, at skolen efter overskud i alle sine første leveår kommer ud med et underskud på 178.000 kroner. Men skolens formand gør alt, hvad han kan, for at påvirke de politikere, han møder. Uanset partifarve.

- Når man er friskole på landet, løser man en mangesidet opgave, man ikke nødvendigvis gør som folkeskole eller privatskole i en købstad. Hos os løser vi alle opgaver. At være samlingspunkt, hjemsted for idrætsforeningen, lokomotivet for nogle af de ting, der skal ske på landet for at det er et godt sted at bo, siger Christian Duus.

Forventningen om et underskud hænger imidlertid ikke kun sammen med usikre tilskudsmuligheder. Grænseegnens Friskole har nemlig valgt at investere.

- Selv om driftsøkonomien ikke tillader det, så har vi, fordi kassebeholdningen og egenkapitalen tillader det, sagt, at det er nu, vi skal satse. Vi har ansat en lærer mere, end der egentlig økonomisk var grundlag for, fordi vi satser på, der kommer flere elever. Vi har en kæmpe forventning til, at vi har 120 elever sommerferien. Vi har 112 lige nu, forklarer Christian Duus.