Vagtskifte på toppost i Bylderup Burkal Idrætsforening

Bylderup-Burkal: Formanden for BBI, Bjarne Paulsen, valgte på generalforsamlingen at takke af efter 12 år på formandsposten. Men inden han gav stafetten videre til den nye formand, Morten Carstensen, skulle han lige holde sin sidste årsberetning.

Det fremgår af en pressemeddelelse efter generalforsamlingen.

I beretningen konstaterede Bjarne Paulsen, at det forgangne år igen har været et godt år for foreningslivet i "Guldkants Danmark". Samarbejdet mellem de to moderforeninger SC Saxburg og BBI går rigtig godt. Desuden forsøger man sig løbende med nye aktiviteter, og i 2018 var det bordtennis og floorball.

Der lød tak og roser fra Bjarne Paulsen. Både til de mange frivillige, de øvrige medlemmer i bestyrelsen, trænerne og hjælpetrænerne, de mange sponsorer samt til Bylderup Idrætscenter og dets personale for et godt samarbejde.