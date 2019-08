Værestedsleder håber på nødherberg til næste år igen

- Vi er i en god dialog med kommunen, og de er lige som os meget interesseret i at følge med og samle data for, hvad det her får af betydning for de borgere, der rammes. Det vil vi gerne, fordi vi måske kan bygge noget op, som kan imødekomme behovet så langt som muligt uden en pengekasse. Det kan eksempelvis vise sig, at de kan rummes på de permanente herberger, siger han.

I hvert fald fortæller Robert Refslund-Nørgaard, værestedsleder i Den Blå Oase, som plejer at drive nødherberg for de hjemløse fra midt i november til sidst i marts, at der arbejdes på at finde en ny model.

En del af os selv

Fra næste år vil de muligvis også kunne gå til det private erhvervsliv.

- Det kan være, nogle af vores lokale erhvervsledere kan se noget fornuftigt i at engagere sig socialt her. Men vi kender bare ikke talene, så vi synes ikke, vi kan gøre det på en ordentlig måde endnu, siger Robert Refslund-Nørgaard.

Han vil gå langt for, at man igen kan få nødherberg i Aabenraa.

- Vi er ikke lukket for at forblive lukket, men vi er nødt til at finde en ny ramme. Det har været vigtigt for os, at vi kan sige, at vi har afdækket alle muligheder i år. Vores selvforståelse er jo, at vi har herberg her. Det er en del af det, vi gerne vil, så vi føler jo også på en måde, at det er en del af os selv, der kommer til at ligge stille, siger Robert Refslund-Nørgaard.