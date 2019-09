Rise-Hjarup: Mandag klokken 20.11 skete der et uheld ved Rise-Hjarup, hvor en personbil og en traktor med et vognlæs korn var impliceret. Det fortæller vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann.

Uheldet førte til, at vognen med korn væltede på Rødekro Øst. Det betød, at vejen måtte spærres for trafik fra motorvejen til Bodum Bygade.

Klokken 22 var strækningen genåbnet. Beredskabet arbejdede dog fortsat på stedet, da der blandt andet var sket skader på vejen.

Ingen kom til skade i forbindelse med uheldet, hvis årsag endnu ikke er klarlagt.