VUC-elever havde skruet charmen på

Eleverne på VUC Syd er trætte af, at et godt uddannelsessted er druknet i dårlig omtale. Derfor inviterede de lørdag på eget initiativ til åbent hus i Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.

- Det har været mega frustrerende, for selv om det selvfølgelig ikke har kunnet undgå også at smitte lidt af på os, når vi kunne mærke, at lærerne var usikre på deres fremtid, så er det et rigtigt godt sted at være, og vi får en god uddannelse, siger hun.

Så der er ikke mange, der har spurgt Rikke Flebbe til fag, karakterer og klassekammerater, når hun har fortalt, at hun var begyndt at læse igen. Nej, det gerne været "nå, I har nok nogle dyre kunstværker?"

53-årige Thomas Kahl flyttede fra København til Felsted i 2008. Dengang meldte han sig til HF-enkeltfag for at lære tysk. Han fandt livet på VUC Syd så inspirerende, at han nu er i gang med en fuld HF. Han håber, det kan hjælpe ham ind på uddannelsen som designtekniker i Sønderborg. Foto: Timo Battefeld

Den gode historie

Det er et vigtig budskab at få ud, og derfor havde Rikke Flebbe, der er formand for elev- og kontaktudvalget på VUC Syd i Aabenraa, sammen med elevudvalgene på VUC Syd i Haderslev og Sønderborg taget initiativ til lørdag at holde åbent hus de tre steder, for elever stod klar til at vise frem og fortælle.

I Aabenraa væltede det ikke ligefrem ind med gæster, men det kunne ikke fjerne smilet på kontaktudvalgsformanden.

- Vi er jo nok lidt udfordret af, at folk hellere vil i haven i dag, men der har været potentielle elever forbi, forklarede Rikke Flebbe, da hun tog imod i forhallen.

Og succes skulle heller ikke kun måles i antal gæster. Eleverne havde nemlig op til lørdag været om sig med blandt andet flyers og opslag på de sociale medier, så hun var sikker på, at den gode historie om, at eleverne er glade for VUC Syd, var kommet bredt ud.