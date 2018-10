Her kunne VUC Syd, der ellers ikke har fået megen positiv omtale den seneste tid, glæde sig over, at det var den omfattende ombygning af den tidligere glødelampefabrik til topmoderne undervisningsfaciliteter i Nygade, der faldt i bedømmelsesudvalgets smag.

Aabenraa: Mandag var det Arkitekturens Dag, og det betød, at Aabenraa Kommune ved et arrangement på det gamle rådhus afslørede, hvem der løb med 2018-udgaven af Arkitekturprisen og Bygningsbevaringsprisen.

Bedømmelsesudvalget, der har peget på VUC Syd og Gildegade 17 som vinder af henholdsvis Arkitekturprisen 2018 og Bygningsforbedringsprisen 2018, har bestået af: Philip Tietje (V), formand for vækstudvalget for land og by, Søren Frederiksen (V), medlem af bygningsforbedringsudvalget, arkitekterne Chris Fløe Svenningsen og Rikke Martinusen fra Tegnestuen Mejeriet, udpeget af Arkitektforeningen, og to af kommunens egne arkitekter fra kultur-, plan- og fritidsforvaltningen, Frederikke Winther og Martin Weihe Esbensen.

Her fandt bedømmelsesudvalget, at det var Gildegade 17, ejet af Rhederi M. Jebsen A/S, der skulle løbe med hæderen. Begrundelsen lød blandt andet:

Borgere valgte anderledes

Ud over bedømmelsesudvalget har også menigmand haft mulighed for at give sit besyv med. Aabenraa Kommune har på sin Facebook-side haft kørt en parallel kåring, Borgernes Favorit 2018, og da stemmerne blev talt sammen, pegede pilen klart i én retning:

Aabæk Efterskoles nye tilbygning fik 306 ud af de i alt afgivne 692 stemmer.

I omtalen af "Skibet" i forbindelse med konkurrencen stod der blandt andet, at "på få kvadratmeter har man formået at få rum til både undervisning, ophold og bevægelse og samtidigt skabt et uhøjtideligt miljø til læring. Den nye tilbygning giver i høj grad karakter til skolen, og danner på fin vis rammerne om et aktivt år på efterskole".