VU-formand om Christiansborg: Hele kulturen er ærgerlig

Formanden for Venstres ungdom i Aabenraa mener, at der er for meget taktisk spil på Christiansborg.

Aabenraa: Den 19-årige Henrik Neldeberg Fallesen Ravn fra Rødekro er formand for Venstres Ungdom i Aabenraa, og han er ikke begejstret for kulturen på Christiansborg. Politikerne er enige, indtil kameraet er på, hvor det så handler om at påpege hinandens fejl.

Havde dine forældre indflydelse på, at du blev interesseret i politik?

- Det var meget tilfældigt. I forhold til min overbevisning blev jeg påvirket af mine forældre i den forstand, at de er selvstændige. Jeg er opdraget med værdierne: Man skal kunne klare sig selv og bidrage til samfundet. Mit valg af borgerligt parti her er jeg ikke blevet påvirket af. Valget stod mellem Liberal Alliance og Venstre.

Respekterer du andres politiske overbevisninger?

- Jeg kan forholde mig til deres meninger, men kommer der et kommunistisk samfund, så kunne jeg overveje at flytte til et andet land. Jeg respekterer dem, men er dog meget uenig med dem. En del af kunsten som politiker er at have indsigt i de andre politiske partiers udgangspunkt for at vide, hvorfor de andre mener, som de gør. Dermed får jeg en forståelse for, hvorfor jeg er uenig i deres holdninger.

Hvordan får man flere unge til at interessere sig for politik?

- Jeg tror, at mange bliver skræmt af forpligtigelsen, og de tror, at man som medlem skal møde op til alle vælgermøder. Kulturen i de politiske foreninger er, at man kun kan være i et parti, hvis man går all in. Jeg mener, at det er oplagt, at denne kultur bør ændres. At man fint kan være medlem af et parti, fordi man støtter op om partiets holdninger.

Er du udsat for mobning på grund af dit politiske standpunkt?

- Der kommer politiske drillerier, og folk kommenterer, hvis Venstre laver nogle bommerter. Det jeg synes er helt okay.

Er politikerne gode nok på Christiansborg?

- Hele kulturen på Christiansborg er lidt forkert. Når man sidder til forhandlinger, kan partierne sagtens kommunikere sammen, men når de går ud ad døren, og der er kamera på, så kan de ikke blive enige om noget, og det handler om at nedgøre hinanden og hinandens politik. Hele kulturen er ærgerlig.

Hvem er dit politiske forbillede?

- Tommy Ahlers (uddannelses- og forskningsminister, red.) er super cool. Han er iværksætter og hopper over til politik for at gøre en forskel. Lars Løkke Rasmussen gør det godt, selv om han har haft nogle dumme sager. Spørgsmålet er, om mediehetzen mod Lars Løkke var berettiget? Men ser man bort fra det, så synes jeg, at han klarer statsministerposten godt og fører Danmark godt frem.

Har du planer om en politisk karriere?

- Det er et svært spørgsmål. Dengang jeg meldte mig ind i Venstres Ungdom, var det udelukkende for at bakke op om partiet. I dag er jeg ikke afvisende over for en politisk karriere.