V-kandidat glæder sig over tre ekstra mandater

Venstres kandidat Mogens Dall glæder sig over fremgang til Venstre og forudser vanskelige forhandlinger for Mette Frederiksen.

AABENRAA: Venstres folketingskandidat i Aabenraa-kredsen, Mogens Dall, var en glad mand, da han læste de første exitpolls på tv-skærmen. Venstre så ud til at få en fremgang på tre mandater, og det vil øge chancerne for, at landmanden fra Bovrup kan få en plads i Folketinget.

- Jeg er meget positivt overrasket over Venstres fremgang, men det mest opsigtsvækkende er måske, at socialdemokraterne måske går et mandat tilbage. Det er en kindhest, der vil noget, mente Dall.

- Ved EU valget viste det sig jo, at Venstre havde fået et meget bedre valg, end de første exitpolls antydede. Denne gang håber jeg, de holder, lød det fra Dall.