V-formand efter opsigelser: - Sådan er vilkårene jo

Både skolechef og udvalgsformand er klar over, at skoleleder-opsigelser har rod i stram økonomi, men de understreger begge, at det altså er en del af opgaven at holde sig inden for budgettet.

Aabenraa: Aabenraa Kommunes skolechef, Lars Borst Hansen, er klar over, at det er svært for skolelederne at få enderne til at nå sammen økonomisk, og at det på nogle skoler er mere vanskeligt end på andre.

- Det er klart, at på både Tinglev Skole og i Hjordkær har økonomien spillet en stor rolle, siger han efter fredagens afsked med Pia Diabelez, der blev fulgt op af Lene Krabbes opsigelse, men tilføjer så også:

- Det ændrer dog ikke ved, at det er en af de opgaver, skolelederen har - at tilpasse opgaveløsningen til den økonomi, der er stillet til rådighed, siger han og forklarer, at forvaltningen står til rådighed med den støtte og sparring, skolelederne måtte have brug for, men han kan ikke komme med en ekstra pose penge.

De eneste, der kan det, er politikerne.