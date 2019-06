V-borgmester: Håber på en regering hen over midten

Borgmesteren i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen (V), håber, at lederne af landets to største partier kan finde fælles fodslag.

Aabenraa: Står det til Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen (V), så skal landet efter onsdagens valg ikke ledes af en socialdemokratisk mindretalsregering, som partiets formand, Mette Frederiksen, ellers går efter.

- Jeg håber på en regering bestående af Socialdemokratiet og Venstre, og det er et spørgsmål om at få persongalleriet til at matche. En socialdemokratisk mindretalsregering er for farligt et eksperiment, mener Thomas Andresen, der lige nu dog er mest spændt på, hvordan de lokale V-kandidater klarer sig.

- Jeg er mest optaget af, hvordan det går de lokale kandidater, og det ved vi først senere, siger Thomas Andresen, der trods rød bloks valgsejr er godt tilfreds med, at Venstre på landsplan er gået frem.