V-bagland undsiger Inger Støjberg

Inger Støjberg (V) var som udlændinge-, integrations- og boligminister en af ringriderfrokostens mange gæster i 2016. Aktuelt er det dog svært at finde V-venner i Aabenraa Kommune, der vil skåle på hendes opfordring til muslimer om at lægge deres ferie under fastemåneden, ramadanen. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Det bliver et nej herfra. Det er svært at finde Venstre-politikere i Aabenraa og omegn, der deler Inger Støjbergs frygt for trætte muslimer under ramadanen.

Aabenraa: Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har en høj stjerne i partitoppen, men der er også partifæller, der drister sig til at være uenige med hende. Det seneste tilfælde er, efter hun i et læserbrev i dagbladet BT har foreslået, at muslimer skal lægge deres ferie under fastemåneden, ramadanen, fordi de kan være til fare for samfundet på grund af træthed. - Min første reaktion var, om det er et tema, der skal tages op. Har det været et problem? Jeg er ikke stødt på det. Hvis det havde haft afsæt i en diskussion, hvor man siger, at produktiviteten hos de medarbejdere, der er muslimer, har ændret sig, var det noget andet. Det har jeg ikke oplevet, siger borgmester Thomas Andresen (V) og fortsætter: - Det fjerner fokus fra den gode diskussion om ghettodannelse og kriminalitet, men hun (Inger Støjberg, red.) er god til at sætte dagsorden.

Lange arbejdsdage, der i nogle tilfælde indbefatter farlige maskiner, busser, der køres i myldretiden af chauffører, der ikke har spist eller drukket i mere end ti timer, sygehuse, der skal fungere lige så godt under ramadanen som på almindelige dage, blot for at nævne noget. Ramadanen giver os med andre ord nogle helt praktiske, sikkerhedsmæssige og produktivitetsmæssige udfordringer i et moderne samfund. Inger Støjberg (V), udlændinge- og integrationsminister, i et læserbrev i BT