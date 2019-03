Uventet hyldest gav gymnastikleder våde øjne

Superlativerne stod i kø i indstillingen af årets krumtap. Det fik tårerne til at pible frem hos John Herd fra Rødekro IF's gymnastikafdeling, da han skulle modtage hyldesten foran de mange, der overværede DGI's forårsopvisnings åbning.

Aabenraa: For 57-årige John Herd fra Rødekro IF's gymnastikafdeling begyndte forårsopvisningen i tårer. Stående midt på gulvet i Arena Aabenraa sammen med de andre nominerede til hæderen som årets krumtap blev øjnene mere og mere våde efterhånden som de rosende ord i indstillingen blev læst op.

- Han forstår at motivere, opmuntre og fylde drengene med selvtillid. Har besidder en stor portion rummelighed og favner alle børnene uanset niveau. Alle børnene ser meget op til ham, forklarede Claus Holm fra Nybolig, som overrakte prisen.

Og det var endda kun et lille udsnit af de mange pæne ord i John Herds retning. Seje gymnastikdrenge fra 1.-3. klasse - som han er én af trænerne for - kører på fjerde sæson. Da avisen snakkede krumtappen på gangen ti minutter efter overrækkelsen kneb det stadig med at holde følelserne tilbage.

- Jamen. (Pause). Det var bare så stærkt. Det, at stå foran så mange mennesker og få ros, var svært. Det er nemmere at give ros end at få den, mente John Herd.