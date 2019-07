Uventet donation: Kræftramte skal på badehotel

- Det er en betragtelig donation, der betyder, at der er penge til at holde familieweekender de næste tre år, siger Nina Birch Jensen og tilføjer, at for Syddanmarks vedkommende arrangerer Kræftens Bekæmpelse i Odense deres egen familieweekend.

Donationen er givet til Kræftens Bekæmpelse på landsplan, og i Aabenraa, Vejle og Esbjerg har man besluttet sig for at arrangere et weekendophold på Henne Mølle Å Badehotel, og det bliver ikke et enkeltstående arrangement.

Aabenraa: En uventet donation på omkring tre millioner kroner til Kræftens Bekæmpelse vil om kort tid give kræftramte familier en oplevelse for livet. Kræftens Bekæmpelse har nemlig valgt at øremærke arven til familieweekender, og hos organisationens afdelinger i Aabenraa, Vejle og Esbjerg skal man i samarbejde snart til at udvælge de familier, der får mulighed for at komme afsted.

Det er en betragtelig donation, der betyder, at der er penge til at holde familieweekender de næste tre år.

Weekendopholdet for kræftramte familier på Henne Mølle Å Badehotel finder sted den 27. september til 29. september.Deltagelse kræver en telefonisk visitationssamtale, så man gensidigt kan få afstemt forventningerne til turen. Interesserede skal kontakte Kræftens Bekæmpelse i Aabenraa eller Vejle senest den 1. august. Der er et begrænset antal pladser.

Tid til forkælelse

For at komme i betragtning til et gratis ophold på Henne Mølle Å Badehotel skal man være en familie med hjemmeboende børn, hvor en af forældrene er eller har været i behandling for kræft inden for de seneste to år. På det første ophold, der finder sted den sidste weekend i september, vil der være plads til mellem 8 og 10 familier afhængig af størrelsen på familierne.

- Det er et super godt tilbud, men det er ikke bare ferie. Familierne skal under opholdet lære at tackle en svær livssituation, og derfor vil der også være to psykologer med på turen. Der vil dog også være masser af tid til forkælelse i nogle fantastiske omgivelser, siger Nina Birch Jensen.

Under opholdet vil der være plads til fællesskab med ligestillede og drøftelser af de udfordringer, man kan opleve i forhold til familielivet og parhold, når sygdom bliver en del af hverdagen, og så skal den smukke natur i Henne også udnyttes. Der vil blandt andet være mulighed for en fælles ridetur på rolige islænderheste, og det gælder både for børn og voksne.

- Jeg ville gerne kunne tilbyde sådan et ophold til alle, men det rækker pengene ikke til. Donationen er dog en fantastisk gave at få, og vi vil forsøge at finde de mest udsatte familier blandt ansøgerne. Heldigvis vil der også blive arrangeret familieweekender de kommende år, siger Nina Birch Jensen.