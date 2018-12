Ustabil kørsel til specialskole har ramt 12-årige Sille hårdt

Det har været ved at vælte familien Ravn fra Genner, at den hele efteråret ikke har vidst, om taxaen, der skulle hente 12-årige Sille, der har autisme og derfor har brug for en ekstremt struktureret hverdag, ville komme til tiden. Skolechef har nu garanteret løsning.

Sådan har efteråret været for Tanja og Allan Ravn. Efter HB-Care, det tidligere Handicap Befordring, i august overtog kørslen med elever til Fjordskolen har der kun været to perioder på 14 dage, hvor alt er gået lige efter planen, og deres snart 13-årige datter som aftalt er blevet hentet mellem klokken 7.30 og 7.40 mandag, onsdag og fredag. Det er de dage, Sille, der har diagnosen atypisk autisme, kan magte at gå i skole.

Genner: Forestil dig, at du tre dage om ugen ikke ved, om du kan nå på arbejde til tiden. Om du kommer et kvarter for sent, en time eller måske ender med at må tage en feriedag.

Vi har ikke rigtigt nogen omgangskreds, for vi kan ikke komme ud. Det kan Sille ikke overskue. Lige nu er vi ved at prøve, om hun måske kan komme i skole en ekstra dag om ugen. Det forsøgte vi også sidste år, men da måtte vi opgive det.

Livet står i stampe

Det er ikke kun forældrene, der er mærkede. Sille, der har gået på Fjordskolen de seneste toethalvt år, har også reageret kraftigt på uvisheden.

- Det eneste, vi laver, er faktisk at snakke med Sille om det her. Hun spørger konstant om, hvem der kommer og henter hende, og om de kommer. Det fylder virkelig meget for hende. Hun får det jo også med, når vi om morgenen ringer hele vejen rundt - til skolen, kommunen, HB-Care - for at høre, hvornår hun bliver hentet, forklarer Allan Ravn, der fortæller, at datteren græder, får stress-udslæt og næseblod:

- Og vi sover ikke ordentligt. Vores liv står i stampe på grund af det her.

I begyndelsen af skoleåret kørte Allan Ravn selv Sille til Aabenraa, fordi specialbusruten blev lagt om, så Sille i forhold til før sommerferien skulle hjemmefra så tidligt, at det ville ødelægge hendes skoledag. Men det betød, han kom over toenhalv time for sent på arbejde, så det var ikke holdbart i længden.