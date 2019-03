Usikker fremtid på havnen: KW Lakering opretter afdeling i Rødekro

- I Aabenraa har vi 1000 kvadratmeter, mens der kun er 700 på Norgesvej i Rødekro, men til gengæld er der mulighed for at udvide i Rødekro. Det er der ikke i Aabenraa, forklarer Erik Samsøe.

Der et i øjeblikket otte medarbejdere i Aabenraa, og der skal ansættes yderligere tre til at passe den nye afdeling i Rødekro.

Den er klar den 1. april, og planen er, at de to afdelinger skal drives side om side i de kommende år. Men KW Autolakering på Kathale har en udløbsdato. Grunden er lejet hos Aabenraa Havn, og lejekontrakten rækker kun ti år frem.

Nye tider

Aabenraa Havn og Aabenraa Kommune har længe været i gang med nye planer for den del af havnens areal, der ligger nord for Kilen. Det er meningen, at det ikke længere skal være et erhvervsområde, der hører under havnen. Den vestligste del skal i stedet omdannes til boligområde, mens den østligste fortsat kan bruges til erhverv.

KW Lakering ligger i det område, der med tiden skal være boligområde.

Kommunen har allerede for et par år siden holdt møde med lejerne nord for Kilen som optakt til et lokalplanforslag.

Kim Lyster fra kommunens planafdeling oplyser, at dette forslag vil blive præsenteret i løbet af i år.

- Når det er blevet noget forsinket, skyldes det blandt andet, at der er nogle miljømæssige forhold, som vi har arbejdet på at få afklaret, oplyser han.

Hverken havnen eller kommunen vakler dog i beslutningen om, at arealer nord for Kilen skal overgå fra havnen til kommunen.

Det fremgår blandt andet af den nye ejerstrategi for Aabenraa Havn, som i sidste uge blev vedtaget i økonomiudvalget.