Usædvanligt: Sønderjyske sofaer havde et godt valg

Fridag

Valgforsker Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet har ikke noget entydigt bud på, hvorfor stemmeprocenten faldt. Men det faktum, at der var valg på en fridag, hvor vejret ovenikøbet var godt, spiller formentlig en rolle, mener han.

- Det var en høj valgdeltagelse frem til klokken 16 stykker, og så ebbede det kraftigt ud, fortæller han.

Spørgsmålet om, hvorfor sønderjyderne tilsyneladende havde ekstra svært ved at forlade de hjemlige sysler, har Kasper Møller Hansen ikke noget svar på.

- Det er svært at sige hvorfor. Der er jo ikke sket en drastisk ændring i befolkningens sammensætning i Sønderjylland, siden sidste valg, siger han.

Han vil ikke udelukke, at en forklaring kan være, at en del af de mange frafaldne vælgere fra Dansk Folkeparti har valgt sofaen fremfor et af de øvrige partier. Dansk Folkeparti stod som bekendt meget stærkt i Sønderjylland for fire år siden.