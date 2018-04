Urner i stedet for kister medvirker til millionunderskud

Flere og flere vælger et urnegravsted, der jo ikke fylder så meget som et traditionelt gravsted og heller ikke er lige så dyrt. Det har givet Aabenraa Kirkegård en økonomisk udfordring. Foto: Claus Thorsted

De fleste, som dør i dag, vælger at blive kremeret. Det betyder, at mange kirkegårde nu er alt for store. I Aabenraa er det medvirkende til et stort underskud, og det har fået menighedsråd til at gå i gang med en ny helhedsplan for Aabenraa Kirkegård.

Aabenraa: Der er færre og færre, der bliver begravet, og tilsvarende flere, som bliver bisat og dermed kremeret. Det betyder ganske enkelt, at landets kirkegårde har den store udfordring, at der er ledig kapacitet. Det gælder også på Aabenraa Sogns fælles kirkegård på Gammeldam. Her råder man over knap seks hektar med en belægningsprocent under 50. - Vi har et gevaldigt underskud på kirkegården, og det hænger sammen med - som på alle andre kirkegårde - at gravskikkene ændres markant i disse år. Vi er næsten gået helt væk fra den gamle kistebegravelse og over til urner, siger Lars Henningsen, der er formand for kirkegårdsudvalget. Det er normalt med underskud, men underskuddet er stort i Aabenraa, bekræfter Lars Henningsen: - Det er over på en million kroner, og det skal vi have nedbragt. Ændringen i gravskikke rammer hårdt, fordi kirkegårde er anlagt efter kistebegravelser. - Kirkegårdene er alle steder for store i dag. Det er vores også, og det giver virkelig nogle udgifter. Langt færre bliver begravet i kister, og vi fylder langt mindre i urner, forklarer Lars Henningsen.

Aabenraa Kirkegård Aabenraa har en fælles kirkegård for alle byens kirker. Også borgere, der står uden for folkekirken, bliver begravet på Aabenraa Kirkegård.

Ved indvielsen bestod kirkegården af fire afdelinger, som strakte sig op til det nuværende kapel. I 1869 blev der udvidet med et areal mod nord, i 1904 med endnu et, og i 1945 kom den sidste udvidelse.

Der er i dag plads til 2200 kistegrave, men man forventer, at man i de næste mange år blot vil få brug for 850 kistegrave. Det kan på sigt komme på tale at udlægge et større område til urner.