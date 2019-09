Ups: Personlige oplysninger om 600 borgere var tilgængelige

- Vi er som kommune ikke vidende om, at disse data er tilgået af andre, men vi må også konstatere, at de har været tilgængelige i den pågældende periode, erkender Søren Lorenzen.

- I første omgang troede vi, det drejede sig om informationer om seks borgere, som så blev orienteret via et brev i e-Boks. I løbet af den efterfølgende dialog med Datatilsynet fandt vi ud af, der var flere data fra den her underleverandør end først oplyst, der var involveret, fortæller Søren Lorenzen.

- Det er helt utilstedeligt. Sådan noget må ikke ske, men det forekommer jo desværre. Vi skal gøre vores ypperste for at forebygge det, fastslår Karsten Meyer Olesen (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget.

Muligheden for, at borgeres personfølsomme data har kunnet misbruges, huer da heller ikke den politisk ansvarlige på området.

Breve sendt ud

Det førte til, at kommunen gik 20.000 siders materiale igennem.

- Vi har nu konstateret, at materialet indeholder data for 607 borgere, hvor der enten fremgår cpr-nummer, helbredsoplysninger eller ydelsesoplysninger. I 222 tilfælde har cpr-nummeret været tilgængeligt. Vi har udsendt breve til de berørte personers e-Boks om, at de her personoplysninger kan være tilgået af andre, fortæller Søren Lorenzen.

Hvor stor er sandsynligheden for, at det kan ske igen?

- Det kan jeg ikke udstikke nogen garanti for. Vi har jo ikke været vidende om, at en tidligere it-underleverandør har opbevaret gamle Aabenraa-data, som burde have været slettet, siger Søren Lorenzen og fortsætter:

- Den nye persondataforordning fokuserer netop på, at man indgår databehandleraftaler med alle leverandører. Det her fører til, at vi i langt højere grad vil have fokus på, at der i de her databehandleraftaler står, at vi skal have dokumentation for, at vores data, og dermed borgernes, er blevet slettet, når et samarbejde ophører.