Unikke patienter blev scannet på Sygehus Sønderjylland

Formålet med scanningerne var at få et øjebliksbillede af indholdet, og men der var også en mere praktisk grund.

- Vi er ret sikre på, at urnerne er fra omkring Kristi fødsel, og jeg forventer, at vi finder smykker og knoglerester i urnerne, sagde Mads Leen Jensen, der er arkæolog hos Museum Sønderjylland, umiddelbart inden de to urner fik en CT-scanning.

Aabenraa: Det var to meget usædvanlige patienter, der onsdag eftermiddag skulle scannes på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Patienterne var ikke levende, men det var derimod to urner, som arkæologer fra Museum Sønderjylland har udgravet fra en gravplads mellem landsbyen Kær og Sønderborg Lufthavn, som skulle en tur under scanneren.

Der er helt sikkert et bidsel, et drikkehorn og en kasserolle til at hælde vin op med.

Tilfreds arkæolog

Efter de to scanninger kunne man lynhurtigt få et blik af indholdet på forskellige computere. I urne et var der tydelige tegn på metal-agtige ting, men Mads Leen Jensen turde på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad det reelt var. I urne to var han derimod meget skråsikker på noget af indholdet.

- Der er helt sikkert et bidsel, et drikkehorn og en kasserolle til at hælde vin op med. Det kunne tyde på, at det er en mands grav med høj status, sagde Mads Leen Jensen, der var godt tilfreds med det foreløbige resultat.

- Jeg er bestemt tilfreds og glæder mig til at få lov til at lege med dataerne, siger han.

Arkæologen glæder sig også over, at scanningerne foregik på Sygehus Sønderjylland.

- Sidste år fik vi scannet nogle urner på Skejby Sygehus, men vi vil gerne have et tættere samarbejde med Sygehus Sønderjylland, sagde Mads Leen Jensen.

På Sygehus Sønderjylland i Aabenraa er man glade for at kunne stå til rådighed, men sygehuset vil også gerne slå fast, at der ikke bliver taget ressourcer fra patienterne.

- Det er vigtigt at pointere, at det ikke går ud over patientundersøgelser, og at vi gør det for at støtte det lokale samarbejde, sagde Henrik Wittenkamp Struckmann, der er ledende overlæge på Sygehus Sønderjylland.