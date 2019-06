Aabenraa: Det var rart for folkene bag Aabenraa Bjergmarathon at få resultatet af lang tids arbejde i hånden forleden.

Den store jubilæumsbog, som beskriver de første 20 år med byens løb, kom nemlig fra trykken, og det skete samtidig med, at arrangørerne kunne fejre flere tilmeldte til årets jubilæumsløb end de seneste to år.

- Bogen er blevet, som vi gerne ville have den. Vi synes, den mega flot, og vi glæder os til at give den til alle løbere lørdag. Fredag middag var der 2847 tilmeldte, så det går forrygende. Vi er tæt på 2016, som var et godt år med 2919 deltagere, og vi glæder os over, at vi har fået vendt en kurve, som var stagnerende til opadgående. Det er vi meget stolte over, fortæller formanden for Aabenraa Bjergmarathon, Per Hussmann.

Hvordan det er lykkedes det lokale løb at vende kurven, er der ifølge formanden flere bud på.

- Det er oplagt at tænke, at det er jubilæumsidéen, der trækker - med nye ruter og den nye, store medalje, men der er også perfekt løbe- og tilskuervejr til løbet i år. Det er svært at sætte en finger på. Vi er bare glade for, at alt flasker sig lige nu, fortæller Per Hussmann.

Ud over de nye ruter, som blandt andet går gennem gågaden, byder lørdagens jubilæumsløb også på en ny opstilling på løbets centrale midtpunkt, Storetorv.

- Det bliver anderledes med længere opløbsstrækning, da vi har flyttet målstregen, og løberne skal løbe på en rød løber, siger formanden.

Jubilæumsbogen om Aabenraa Bjergmarathon i de første 20 år er blevet trykt i 4000 eksemplarer, men det bliver kun deltagere i løbet, som kan få fingre i den. Den bliver ikke sat i offentligt salg, da de resterende eksemplarer går til sponsorer og Sydbank, som har finansieret bogen med 140.000 kroner fra Sydbank Fonden.