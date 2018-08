- Det er et fedt koncept, for der er en masse læring og faglighed i det, men samtidig har de det sjovt, mens de lærer nye ting, siger Amalie Kvejborg Rasmussen og kigger ud på den store flok af børn, der har gang i en omgang kædetagfat i den lave ende.

Vil aldrig hjem igen

For 13-årige Alexander Ludvigsen er det tredje gang, han er med til Ocean Rescue Camp. Han er en sand vandhund og dykker også i sin fritid, både med snorkel og flaske. Det er således ikke målet at blive livredder, han vil bare gerne blive bedre til at dykke.

- I løbet af ugen har vi været helt ude bag stenmolen og tre meter nede. Det var fedt, siger Alexander Ludvigsen.

Derhjemme går meget af tiden med computerspillene Roblox og Fortnite, men i denne uge vandt vand og strand over den virtuelle verden.

- Jeg elsker at spille computer, men det her er meget sjovere. Selvfølgelig tænker jeg, når jeg er hjemme, at jeg ikke gider herud, for jeg er alt for træt, og jeg vil hellere bare sidde og spille. Men når jeg først kommer herud, vil jeg aldrig hjem igen, siger Alexander Ludvigsen.