Unge tegnere dyrkede blyantsakrobatik

Tirsdagen stod i stregernes tegn, da elever fra både Kunstmuseet Brundlund Slots billedskole og Lyreskovskolen deltog i tegnefestival i Bov-skolens aula. Meningen er at holde liv i børnenes interesse for at tegne.

I løbet af dagen præsenterede han eleverne for en række tegneudfordringer. Eksempelvis skulle de tegne en hund ved hjælp af cirkler og ovaler eller en hvalros kun ved at bruge ordet "ost" på mere eller mindre kreative måder. Hver gang understregede Jannik Broz, at eleverne skulle acceptere, at det ikke ville lykkes første gang.

- Det her er lige så vigtigt inden for tegning som at kunne drible med en håndbold. Det er en grundøvelse, og den skal man bare kunne. Alle animationsfilm, der bliver lavet, er stort set kun lavet af noget, der minder om cirkler og ovaler, inden man putter alt det andet på, siger idémanden bag tegnefestivallen, Jannik Broz fra Billedskolen Horsens.

Gør en kæmpe forskel

Et arrangement som tirsdagens tegnefestival handler om at holde liv i børnenes interesse for det at tegne.

- Vi ved, at hvis børnene ikke får lært de grundlæggende ting, inden de bliver ti, kommer de aldrig til at tegne mere. Når de så går i 2.g eller 3.g, kommer de pludselig i tanke om, at de vil være arkitekt. Spørg en håndboldtræner, om det er okay, at hans eller hendes spillere holder en pause på så mange år. Vi kan se, at det gør en kæmpe forskel, hvis vi formår at få dem til at fortsætte efter de ti år, siger Jannik Broz.

Han finder det særdeles kritisk, at håndværket ikke prioriteres mere i de danske folkeskoler.

- Vi skønner, at der i hver eneste danske folkeskoleklasse er mindst to elever, hvis første sprog er det tegnede og visuelle sprog. Når de så begynder i skole og har tegnet hele deres liv, skal de pludselig til at lære bogstaver, mens de kun får halvanden times billedkunst til at tale deres eget sprog. Det er en katastrofe på alle måder, særligt for barnet, som kommer til at føle sig forkert, indtil det tilfældigvis støder på en billedskole, siger Jannik Broz.

Meget apropos oplyser leder af billedskolen på Kunstmuseet Brundlund Slot, Bente Sonne, at man kan kontakte hende, hvis man ønsker information om billedskolen.